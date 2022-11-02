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02 Kasım 2022 Çarşamba 16:24:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 16:24:00

Aydın'da sürücüsü fenalaşan kamyonet, denize düştü

Kaynak: AA

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Aydın'ın Didim ilçesinde sürücüsünün fenalaştığı kamyonet, denize düştü.

Alınan bilgiye göre, balık satıcısı Şehmus Gündüz, balık almak için geldiği Altınkum Mahallesi'ndeki limana kamyonetini yanaştırırken direksiyonda fenalaştı.

Durumu fark eden çevredekiler, Gündüz'ü son anda aracından çıkarmayı başardı. Kamyonet ise denize düştü.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Gündüz'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kamyonet ise vinç yardımıyla denizden çıkartıldı.

Etiketler : aydın sürücü kamyonet
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