Aydın'da sele kapılan 2 kişi öldü

Alınan bilgiye göre, dün gece başlayan sağanak yağış, Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu.

Vali Yakup Canbolat, selin etkili olduğu bölgelere AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildiğini ifade etti.

Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesi'nde 5 aracın sele kapıldığını belirten Canbolat, burada kaybolduğu bildirilen 2 kişinin cenazesine ulaştıklarını, bir kişi için arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

Güzeltepe Mahallesi'nde de bir kişi için kayıp başvurusunda bulunulduğunu aktaran Canbolat, İzmir'den de bölgeye takviye ekiplerin sevk edildiğini bildirdi.

AFAD, AYDIN'DAKİ SELDE KAYBOLAN 2 KİŞİNİN HALEN ARANDIĞINI AÇIKLADI



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aydın'ın Söke ilçesinde sağanak yağışın yol açtığı selde kaybolan 2 kişiyi arama ve kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

AFAD'dan yapılan açıklamada, gece saatlerinde Söke'de başlayan aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınlarının meydana geldiği hatırlatıldı.

AFAD, Jandarma, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, itfaiye, belediye ekiplerinin sel ve su baskınlarından etkilenen bölgelerde çalışmalarının sürdüğü aktarılan açıklamada, aşırı yağışlar sonucu 7 vatandaşın mahsur kaldığı, 68 evin su baskınından etkilendiği bilgisine yer verildi.

Açıklamada, ekiplerin müdahale çalışmalarının aralıksız sürdüğü ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bağarası Mahallesi'nde dere taşması sebebi ile DSİ iş makinaları bölgeye yönlendirilmiştir. Demirçay Mahallesi'nde sel sularına kapılan araçlar olduğu ihbarı üzerine arama kurtarma ekiplerimiz olay bölgesine yönlendirilmiştir. Alınan bilgiye göre 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.

Güneyyaka Mahallesi'nde bir, Demirçay Mahallesi'nde bir olmak üzere 2 vatandaşımız kayıp olup arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir."