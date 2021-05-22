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22 Mayıs 2021 Cumartesi 00:38:00 - Güncelleme:22 Mayıs 2021 Cumartesi 00:39:00

Aydın'da minibüs uçuruma yuvarlandı

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Aydın'ın Köşk ilçesinde minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada 10 kişi yaralandı.

Ramazan Türkmen yönetimindeki 09 LJ 932 plakalı minibüs, Kıran Mahallesi girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 30 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücüyle birlikte Bilal Türkmen, Hüseyin Göktaş, Server Türkmen, Yasemin Türkmen, Elif Öksüz, Emine Öksüz, Derya Öksüz, Fatma Demir, Elveda Türkmen yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından Efeler ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmuyor.

Etiketler : Aydın Ramazan Türkmen minibüs
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