Aydın'da Afrodit turizmi

Aşk tanrıçası Afrodit'in mağaradaki suda yüzerek güzelleştiğine, Hazreti Meryem'in ise Efes'e yolculuğu sırasında buraya uğrayıp yıkandığına inanılıyor. Zeus'un, kardeşi Poseidon'un gazabından kaçıp, sakinleşmesini beklemek için bu mağarada dinlendiği de inanışlar arasında yer alıyor. 60 metre uzunluğa, 20 metre genişliğe ve 10 metre derinliğe sahip mağarada, kayalardaki sızıntıyla oluşan gölün suyu yazın soğuk, kışın ılık oluyor. İçinde irili ufaklı çok sayıda bölüm olduğu ve kayalıklardan parçaların kopma riski bulunduğu için yüzülmesine izin verilmeyen mağarayı ziyaret edenler, özel olarak kurulan platformdan mağarayı izleyip fotoğraflayabiliyor.



Mağaradaki suda ise herhangi bir canlı varlığı görülmüyor. Kayaçların mineral yapısı ve su sirkülasyonundan dolayı mağaranın içindeki su her zaman temiz oluyor ve turkuaz rengini koruyor. Jandarma ve milli park görevlileri kontrolünde, ilçede görevli yerli ve yabancı dalış eğitmenleriyle gölde tüplü dalış yaptı.

Dalış eğitmeni Tağmaç Saraçoğlu, mağarada 9 metreye daldıklarını ve yaklaşık 45 dakika suda kaldıklarını söyledi. Burada yüzmenin çok tehlikeli olduğunu vurgulayan Saraçoğlu, şunları kaydetti: "Özel izinle mağarada çalışmalar yapılabiliyor. Tünel gibi yerlere girerseniz geldiğiniz noktayı tekrar bulamayabilirsiniz. Asla eğitim almadan bu dalışları yapmamak gerekiyor. Zeus Mağarası insanlara heyecan veriyor. Buraya dalarken yedek malzemelerle girmek gerekiyor. Emniyetli girdiğimiz için emniyetli dalışlar yapma imkanı yakalıyorsunuz. Bazı tüneller vardı onları keşfettik. Görüş gayet iyiydi. Dipte ince bir tabaka olduğu için palet vurulduğu takdirde çok hızlı bir şekilde görüş kayboluyor."

Kuşadası'nda yaşayan Hollandalı dalgıç Paul Knörr de böylesi

