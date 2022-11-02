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02 Kasım 2022 Çarşamba 00:11:00 - Güncelleme:02 Kasım 2022 Çarşamba 00:11:00

Aydın'da 106 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Kaynak: AA

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Aydın'ın Efeler, Çine ve Köşk ilçelerinde 106 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Çine, Köşk Efeler'de taşımalı eğitim gören 106 öğrenci mide bulantısı şikayetiyle Çine Devlet Hastanesi ile Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerdin 97'si taburcu edildi, tedavisi devam eden öğrencilerin de hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Efeler'de hazırlanan öğle yemeği menüsünde köfte ve makarna olduğu, öğrencilerin yedikleri gıdadan zehirlendikleri tahmin ediliyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yemeklerden numune alındığı öğrenildi.

Öte yandan, olayla ilgili İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce inceleme başlatıldı.

Etiketler : Aydın Gıda Zehirlenmesi Tarım
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