Aydın Nazilli'de skandal olay! Cami ahır olarak kullanılıyor

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Dualar Mahallesi’nde, Demirci Mehmet Efe’nin eşi tarafından, 22 Haziran 1956 tarihinde, Karacasulu Hacı Arap isimli ustaya yaptırılan Ayşe Demirciefe Camisi'nin hali içler acısı. 64 yıldır ayakta duran tarihi caminin günümüzde hayvan ahırı olarak kullanılması ise şoke etti.



KÜLTÜREL MİRAS YOK OLMAK ÜZERE

Bölge sakinleri tarafından yıllardır kullanılmayan camide, sanat eseri sayılacak tarihi yazı ve desenler bulunuyor. Manşet Aydın gazetesinin haberine göre, caminin dış cephesi, bölgeyi ziyaret edenler tarafından yazılan yazı ve desenlerle tahrip edilmiş durumda. Çatısının ise çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı camide, yıllardır hiçbir yetkili tarafından çalışma yapılmıyor.

TARİHİ CAMİYLE İLGİLENEN YOK

Dualar Mahallesi eski muhtarı Ahmet Canlı ve mahalle sakinlerinin, 2017 yılında Nazilli Belediyesi ve İlçe Müftülüğü’ne başvuruda bulunmasına rağmen camide hiçbir çalışma başlatılmadı. 3 yıl önce belediye görevlileri tarafından inceleme yapılan caminin duvarlarındaki değerli desenler her geçen gün kaybolurken, çatısı ise tahrip oldu. Kaderine terk edilen tarihi mirasın, her geçen yok olma tehlikesi artıyor.

Kültürel miras olarak kabul edilen, ancak varlığının dahi unutulduğu caminin ahır olarak kullanılması nedeniyle yetkililer tarafından çalışma başlatılması bekleniyor.