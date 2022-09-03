Ayça ile yeniden doğdu

AİLESİNE DE MİNNETTAR



BURSA'da trafik kazasında yaralanıp beyin ölümü gerçekleşen üniversite öğrencisi Ayça Bektaş (21), karaciğeriyle Ayşe Duran'a (34) can oldu. Duran, kızı Esmira ve eşi Mustafa Duran'ın doğduğu 19 Ağustos'ta nakil olduğu için kendi doğum gününün de aynı tarih olduğunu söyledi. Ayşe Duran, kendisini hayata bağlayan Ayça'ya dua ederken, ailesine de minnettar olduğunu söyledi.

SEVİNÇ GÖZYAŞI DÖKTÜ

Bağışlanan karaciğeriyle kendisine yeni yaşam veren Ayça'nın melek olduğunu ve ömür boyu içinde taşıyıp, dua edeceğini belirten Ayşe Duran, "Ayça'nın ailesine sabır diliyorum ve bağış yaptıkları için çok teşekkür ediyorum. Onlar bağış yapmasaydı ben şu an burada olmayacaktım. Ömrüm boyunca dua edeceğim" diye konuştu. Hastane odasında doğum günü pastası keserken gözyaşı döktü.