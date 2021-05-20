Ayasofya'da hayali gerçekleşti

'İmkansız' dediği dileğini sosyal medyada dile getiren genç kadına Sultangazi Belediyesi sürpriz yaptı. Ambulansla evinden alınan Medine rüya gibi bir gün geçirdi.

ONUN İÇİN ÇOK ZORDU



Adıyaman'da dünyaya gelen Medine Süzen (41) doğuştan bacakları olmadığı için tedavisi nedeniyle yıllarca İstanbul'a gelip gitti. Bir süre sonra ailesiyle birlikte İstanbul Sultangazi'ye yerleşti. Medine'nin kendini bildi bileli en büyük hayali Ayasofya'yı ziyaret edebilmekti. Fotoğraflarına bakarak özlem duyduğu Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ni görebilme hayalini kısa süre önce sosyal medya hesabında dile getirdi.

KALBİ TİTRETEN HUZUR



Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, genç kadının imkansız gibi gördüğü talebine karşılık verdi. Süzen, Başkan Dursun'un talimatı üzerine Sultangazi Belediyesi ekiplerince Ramazan Bayramı'nda evinden ambulansla alınarak Ayasofya-i Kebir Camii'ne götürüldü. Görkeminden etkilendiği camiyi gezen Medine, "Buranın huzuru insanın kalbini gerçekten titretiyor" diyerek duygularını ifade etti. Yaşadıklarına inanamadığını söyleyen Medine Süzen, gerçekleştirmek istediği son hayalinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görebilmek olduğunu ifade etti.