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08 Nisan 2021 Perşembe 16:32:00 - Güncelleme:08 Nisan 2021 Perşembe 16:32:00

Ayasofya Camii Baş İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın akademik görevine geri döndü

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Ayasofya-i Kebir Camii İmamı Boynukalın, akademik görevine geri döndü. Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edecek.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmamı Prof. Dr. Mehmet Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ndeki akademik görevine geri döndü.

AA'da yer alan habere göre, geçici görevlendirme ile Ayasofya-i Kebir Camii'nde imamlık vazifesini yürüten Boynukalın, bu görevinden ayrılma talebinde bulundu. Boynukalın'ın talebi olumlu yanıt buldu.

Boynukalın, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde akademik kariyerine devam edecek.

Etiketler : mehmet boynukalın ayasofya-i kebir camii görevden ayrılma
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