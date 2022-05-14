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14 Mayıs 2022 Cumartesi 17:48:00 - Güncelleme:14 Mayıs 2022 Cumartesi 17:48:00

Ay toprağında bitki yetiştirildi

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Bilim insanlarının yaptığı son araştırmada Ay'da toprağın işlenebilmesinin ve bitki yetiştirilmesinin mümkün olduğu ortaya çıktı.

Bilim insanlarının yaptığı son araştırmada Ay'da toprağın işlenebilmesinin ve bitki yetiştirilmesinin mümkün olduğu ortaya çıktı. Regolit adı verilen ay yüzeyindeki materyal üzerinde bitki yetiştirme deneyi başarıya ulaştı. NASA, önümüzdeki yıllarda Artemis astronotlarını Ay yüzeyine geri gönderdiğinde, artık kendi salata malzemelerini yetiştirebilecekler.

Etiketler : bilim insanları ay toprak nasa regolit
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