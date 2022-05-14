Ay toprağında bitki yetiştirildi

Bilim insanlarının yaptığı son araştırmada Ay'da toprağın işlenebilmesinin ve bitki yetiştirilmesinin mümkün olduğu ortaya çıktı. Regolit adı verilen ay yüzeyindeki materyal üzerinde bitki yetiştirme deneyi başarıya ulaştı. NASA, önümüzdeki yıllarda Artemis astronotlarını Ay yüzeyine geri gönderdiğinde, artık kendi salata malzemelerini yetiştirebilecekler.

