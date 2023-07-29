Avrupa ve ABD'ye Diyarbakır domatesi

Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde yetiştirilen domatesler, her yıl kurutulduktan sonra dünyanın dört bir tarafına ihraç ediliyor. Girişimcilerin Karacadağ'da kiraladığı arazilerde ve anlaşma yapılan çiftçilerle 4 bin 226 dekar alanda nisan ayında fideleri toprakla buluşturulan kurutmalık domateste hasat başladı. Tonlarca domates, hasadın ardından beyaz örtülere serilerek kurutuluyor.

