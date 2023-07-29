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29 Temmuz 2023 Cumartesi 16:45:00 - Güncelleme:29 Temmuz 2023 Cumartesi 16:45:00

Avrupa ve ABD'ye Diyarbakır domatesi

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Diyarbakır'da domatesler, her yıl kurutulduktan sonra dünyanın dört bir tarafına ihraç ediliyor.

Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde yetiştirilen domatesler, her yıl kurutulduktan sonra dünyanın dört bir tarafına ihraç ediliyor. Girişimcilerin Karacadağ'da kiraladığı arazilerde ve anlaşma yapılan çiftçilerle 4 bin 226 dekar alanda nisan ayında fideleri toprakla buluşturulan kurutmalık domateste hasat başladı. Tonlarca domates, hasadın ardından beyaz örtülere serilerek kurutuluyor.

Etiketler : diyarbakır karacadağ domates ihraç
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