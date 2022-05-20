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20 Mayıs 2022 Cuma 15:37:00 - Güncelleme:20 Mayıs 2022 Cuma 15:37:00

Avrupa Gezilecek Yerler

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Cazibeli Şehirleriyle Avrupa'da Gezilecek Yerler....

Tatil severlerin yıl boyunca rağbet ettiği Avrupa, birbirinden farklı kültürlere sahip şehirleriyle birlikte turistlerin ilgisini çekmektedir. Eşsiz mimari yapıları, geçmişle günümüz arasında köprü görevi gören tarihi eserleri, büyüleyici doğal güzellikleri ve otantik atmosferleriyle Avrupa gezilecek yerler bakımından dünyanın cazibe merkezlerinden biridir. Rönesans akımının öncüsü Floransa, Birleşik Krallık'ın başkenti Londra, gotik yapılarıyla ünlü Belçika ve rengarenk atmosferiyle Amsterdam, Avrupa'da mutlaka görülmesi gereken yerlerden sadece birkaçıdır.

1. Londra

Birleşik Krallık ve İngiltere'nin başkenti olan Londra, ortasından geçen Thames Nehri tarafından iki farklı yakaya ayrılan büyük bir metropoldür. Özellikle yağmurlu havalarıyla ünlü olan Londra'nın dört bir yanı görülmeye değer tarihi yapı ve doğal güzelliklerle çevrilidir. Nehir üzerinde yer alan Tower Bridge, kentin simgesi London Eye, dünyanın en önemli müzesi British Museum ve yemyeşil doğasıyla ünlü Hyde Park, Londra'da gezilecek yerler arasında ilk sırada yer almaktadır.

2. Floransa

İtalya'nın en eski kentlerinden Floransa, Rönesans Dönemi'nin tüm dünyaya yayılmaya başladığı yerdir. Avrupa'nın tarihine yön veren Floransa'nın, sanat ve mimari alanlarında öncülük ettiği akımlar şehrin dört bir yanına yayılmış durumdadır. Genel olarak Orta Çağ ve Rönesans dönemlerini yansıtan sokakları, tarihi yapıları ve ünlü sanat galerileri ile birlikte Avrupa'nın gözde şehirlerinden biridir. Floransa Katedrali, Uffizi Galerisi, Santa Maria Novella Bazilikası ve Giotto'nun Çan Kulesi şehrin en popüler destinasyonlarındandır.

3. Amsterdam

Hollanda'nın başkenti Amsterdam, Avrupa'nın kentleşme bakımından en düzenli şehirlerindendir. Rengarenk evlerin sıralandığı caddeleri, dünyaca ünlü eğlence merkezleri ve doğal güzellikleriyle birlikte görülmeye değer yerlere ev sahipliği yapmaktadır. Dünya sanat tarihine damga vuran ressamların tablolarının sergilendiği müzeleri, üzerine keyifli gezilerin yapılabildiği akarsuları ve Red Light District olarak bilinen eğlence merkeziyle ünlüdür. Vondelpark, Van Gogh Museum, Anne Frank'ın Evi ve Dam Meydanı Amsterdam gezilerinin vazgeçilmezlerindendir.

4. Belçika

Avrupa'nın huzurlu kentlerinden biri olan Belçika, geçmişten günümüze kalan tarihi yapıları ile birlikte genel olarak otantik bir atmosfere sahiptir. Huzurlu yapısının yanı sıra ziyaretçilerine Gotik üslupla inşa edilen binaların arasında 12. yüzyılda yaşıyormuş hissi sunan Belçika, yılın her dönemi dünyanın dört bir yanından turist ağırlamaktadır. Orta Çağ'dan kalan yapıları, çikolatası ve birası ile ünlü Brugge kenti, Belçika'nın en turistik kentidir. Belfry & Halle, Saint Bavo Katedrali ve Kutsal Kan Bazilikası, Belçika'yı keşfetmek isteyenlerin tercih edebilecekleri yerler arasında öne çıkmaktadır.

5. Berlin

Almanya'nın kalbi olarak bilinen Berlin, tarihi dokusunu yansıtan yapıları, gastronomik restoranları, eğlence merkezleri, parkları ve müzeleri ile ünlüdür. 2. Dünya Savaşı'ndan sonra adeta yeniden dirilen Berlin, günümüzde Avrupa'nın en gözde tatil merkezlerinden biri olarak ziyaret edilmektedir. 1894 yılına tarihlenen parlamento binası Reichstag, binlerce turistin uğrak yeri Alexanderplatz Meydanı, dünyanın en büyük barış anıtı East Side Gallery ve ışıklandırmaları ile ünlü Sony Center, Berlin'de gezilecek yerler arasındadır. Aynı zamanda kentin dört bir yanında bulunan ve Biergarten olarak adlandırılan barlarda vakit geçirmek ve Trabant'lar ile şehir turu atmak, Berlin'in vazgeçilmez aktivitelerindendir.

6. Dublin

İrlanda'nın en doğusunda yer alan Dublin, aynı zamanda ülkenin başkenti konumundadır. Tarihte Viking yerleşimlerinin merkezi olan şehir, kendine has mutfağı, mimarisi ve kültürüyle keşfedilmesi gereken özelliklere sahiptir. 1204 yılında yapılan Dublin Castle, Gotik mimarisiyle ünlü St. Patrick's Cathedral ve eşsiz doğa manzaralarıyla St. Stephen's Green, Dublin'de görülmesi gereken yerler arasındadır.

7. Paris

Dünyanın en ünlü kentlerinden olan Paris, Fransa'nın merkezidir. "Aşıklar Şehri" olarak bilinen Paris, Eyfel Kulesi, Notre Dame Katedrali, Louvre Müzesi ve Zafer Takı'nın bulunduğu Şanzelize Caddesi gibi simge destinasyonlara sahiptir. Tuileries Bahçesi ve Bois de Boulogne Parkı başta olmak üzere kentin dört bir yanında doğa ile iç içe vakit geçirilebilecek yerler bulunmaktadır. Fransız kültürünü keşfetmek isteyenler için ideal bir yer olan Paris, aynı zamanda birbirinden leziz tatların sunulduğu lüks restoranlara ev sahipliği yapmaktadır.

Etiketler : Avrupa Gezilecek Yerler Birleşik Krallık ve İngiltere Tower Bridge
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