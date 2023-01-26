Avrupa 3'üncüsüne görkemli karşılama

Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda, 1000 metre finalinde 3'üncülük elde eden milli sporcu Furkan Akar, memleketi Erzurum'da davul zurnayla karşılandı. Dünya şampiyonluğu hedeflediğini ifade eden Akar, "Önümüzde dünya şampiyonası var ve iki dünya kupası var. Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağım" dedi.