Avrasya Tüneli'ndeki trafik kazası yoğunluğa neden oldu
Kaynak: AA
Avrasya Tüneli'nde meydana gelen trafik kazası, tünelde yoğunluğa neden oldu
Alınan bilgiye göre, tünelde, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yönünde trafik kazası meydana geldi.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Kaza dolayısıyla Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte trafik tek şeritten sağlanırken, tünelde yoğunluk yaşanıyor.
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