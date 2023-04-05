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Avrasya Tüneli'ndeki trafik kazası yoğunluğa neden oldu
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05 Nisan 2023 Çarşamba 20:51:00 - Güncelleme:05 Nisan 2023 Çarşamba 20:51:00

Avrasya Tüneli'ndeki trafik kazası yoğunluğa neden oldu

Kaynak: AA

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Avrasya Tüneli'nde meydana gelen trafik kazası, tünelde yoğunluğa neden oldu

Alınan bilgiye göre, tünelde, Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçiş yönünde trafik kazası meydana geldi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kaza dolayısıyla Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişte trafik tek şeritten sağlanırken, tünelde yoğunluk yaşanıyor.

Etiketler : Avrasya Tüneli Kaza tek şerit

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