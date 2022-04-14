Avcıların vurduğu flamingo uçamıyor

Konya'da yaraları nedeniyle ölmek üzereyken bulunan flamingo, Karatay Belediyesi Hayvanat Bahçesindeki rehabilitasyon merkezinde koruma altına alındı. Avcıların tüfekle yaraladığı ve uçma yetisini kaybeden flamingonun 15 saçma isabet eden kanadı ameliyat edildi. Hızlıca iyileşmesi için belli aralıklarla pansumanı yapılan ve itinayla bakılan flamingo, görevlilerce günde üç öğün karides, eklem bacaklılar ve balıktan hazırlanan kokteylle besleniyor. Merkezde tedavisi tamamlanan iki flamingonun daha rehabilitasyonu devam ediyor.

