Avcılar Sahil'de atlı denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak 2018 yılında kurulan Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, park ve caddelerde atlarıyla görev alıyor. İkisi kadın toplam 4 atlı polis ekibi Avcılar Sahili'nde Denizköşkler'den Ambarlı'ya kadar denetim yaptı. Görenler hatıra fotoğrafı çekilmek istedi.