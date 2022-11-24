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24 Kasım 2022 Perşembe 17:30:00 - Güncelleme:24 Kasım 2022 Perşembe 17:30:00

Avcılar Sahil'de atlı denetim

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak 2018 yılında kurulan Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, park ve caddelerde atlarıyla görev alıyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı olarak 2018 yılında kurulan Atlı Polis Grup Amirliği ekipleri, park ve caddelerde atlarıyla görev alıyor. İkisi kadın toplam 4 atlı polis ekibi Avcılar Sahili'nde Denizköşkler'den Ambarlı'ya kadar denetim yaptı. Görenler hatıra fotoğrafı çekilmek istedi.

Etiketler : Avcılar Sahil İstanbul Emniyet Müdürlüğü Denizköşkler
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