Av koruma ve kontrol görevlisinin katil zanlıları tutuklandı

Defne ilçesinin Ballıöz Mahallesi kırsalında 11 Eylül'de izinsiz avlanan kişilerin, denetim yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şubesi'nin av koruma ve kontrol görevlilerine tüfekle ateş açması sonucu Mehmet Ali Koşar'ın hayatını kaybetmesi ve mesai arkadaşı Mehmet Atıcı'nın da yaralanmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Defne İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kapsamlı çalışmaları sonucunda olaya karıştıkları belirlenen A.Ö., A.Y. ve D.A. gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.