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18 Kasım 2022 Cuma 16:00:00 - Güncelleme:18 Kasım 2022 Cuma 16:00:00

ATV tutkunu Turan dede

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Erzincan'da Turan Aydemir adeta gençlere taş çıkarırken yaşadığı köyde 10 yıldır her yere ATV motoruyla gidip geliyor.

Erzincan'ın Tercan ilçesinde yaşayan 86 yaşındaki Turan Aydemir adeta gençlere taş çıkarırken yaşadığı köyde 10 yıldır her yere ATV motoruyla gidip geliyor. Turan Aydemir, yıllardır motorla her yere gittiğini söyleyerek bu dinçlikte olmasını sağlıklı beslenmesine bağladı.

ATV motoruna gözü gibi baktığını, her gün binmeden önce bezle sildiğini anlatan Aydemir, sözlerine şöyle devam etti:

"10 senedir motor kullanıyorum. Uzun yıllar Avrupa'da çalıştım, emekli oldum. Türkiye'de memleketime geldim. Tarla ve bahçemi ektim. Aldığım bu motor bana istediğim her yere gitmek için çok iyi yaradı. Onun için aldım ben bunu. Şimdi çok rahatım. Her gün köyden ilçeye gidip geliyorum. Motorumu seviyorum, motorum canım benim. Benim elim ayağım. Motorla köyde de geziyorum çünkü o olmasa ben evde oturur kalırım. Sabah kalktığımda motoru silerim, doğru işlerimi görmeye giderim sonra tarlaya giderim. Gözüm gibi bakıyorum"

Aydemir, motosiklet tutkunu gençleri uyararak, "Bu motorlar çok sert. Gençlerin hakikatten bunları kullanması müşkül. Çok sert motor olduğu için çok ağır gitmem lazım. Havaların soğuması ile motoru plastik su borularını kullanarak korumalık yaptım şimdi soğuktan etkilenmeden istediğim yere gidip geliyorum" dedi.

Etiketler : erzincan atv motoru yaşam
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