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06 Haziran 2024 Perşembe 22:01:00 - Güncelleme:06 Haziran 2024 Perşembe 22:01:00

ATM'den para çekenler dikkat! Bankamatiklerdeki gizli tehlike ortaya çıktı

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Günümüzde milyonlarca kişi para çekmek veyahut yatırmak için bankalara gidip saatlerce sıra beklemek yerine ATM'leri kullanıyor. Ancak bankamatikleri kullanırken dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var. İşte o noktalar…

Gün içerisinde neredeyse çoğu insan nakit ihtiyaçlarını karşılamak için bankamatiklerden yardım alıyor. Ancak ATM'de yapacağınız tüm işlemlerde çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bankamatiklerde gerçekleştirdiğimiz tüm işlemlerde dolandırıcılık riski her zaman varlığını sürdürüyor.

HAYATİ ÖNEME SAHİP ÖNLEMLER

ATM kullanırken hayati öneme sahip birkaç önlemi sizler sizin araştırdık. İşte o önlemler...

ŞÜPHELİ DURUMLAR

Bankamatiklerde kart şifrenizi girerken bazen hatalarla veyahut kartımızın makineye sıkışması gibi bir aksilikle karşı karşıya kalabiliriz. Bu gibi durumlarda hemen bankanızla iletişime geçip kartınızı kullanım dışı bırakmanız büyük önem taşıyor.

KART ŞİFRELERİ VE GÜVENLİK

ATM'lerde yaşanan en büyük sıkıntılardan biri de şifre güvenliği. Özellikle şifrenizi oluştururken tahmin edilmesi güç (doğum tarihi gibi) rakam kombinasyonuna özen göstermenizi öneririz. Güçlü ve tahmin edilmesi güç banka şifreleri her zaman sizi güvende tutacaktır.

KİŞİSEL BİLGİLERİNİZİ SAKLI TUTUN

Banka görevlisi dahi olsa kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Şifreleriniz veyahut kişisel bilgilerinizi kimseye söylememek dolandırıcılık olaylarına karşı en güçlü korunma yöntemidir.

ÖNLEMLER VE UYARILAR

Bankalar müşterilerini bankamatikler konusunda gerek SMS gerekse e-posta yoluyla sürekli bilgilendirici mesajlar atıyor. Bankadan gelen uyarıları dikkate almanızı ve uygulamanızı tavsiye ederiz.

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