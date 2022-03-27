Atlı kızaklar yaban hayvanları için mesaide

Ardahan'da kar ve soğukta yaban hayvanlarının aç kalmaması için atlı kızaklara yüklenen yulaf, buğday, arpa, yonca ve köpek mamaları Çıldır Gölü'ndeki belirli noktalara bırakıldı. Yetkililer, "Bölge olarak bu sezonda hedefimiz 211 ton yemleme çalışması yapmaktı ancak biz bu hedefi aştık ve 230 ton yemleme çalışması yaptık" dedi.

