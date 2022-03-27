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27 Mart 2022 Pazar 14:30:00 - Güncelleme:27 Mart 2022 Pazar 14:35:00

Atlı kızaklar yaban hayvanları için mesaide

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Ardahan'da kar ve soğukta yaban hayvanlarının aç kalmaması için atlı kızaklara yüklenen yulaf, buğday, arpa, yonca ve köpek mamaları Çıldır Gölü'ndeki belirli noktalara bırakıldı.

Ardahan'da kar ve soğukta yaban hayvanlarının aç kalmaması için atlı kızaklara yüklenen yulaf, buğday, arpa, yonca ve köpek mamaları Çıldır Gölü'ndeki belirli noktalara bırakıldı. Yetkililer, "Bölge olarak bu sezonda hedefimiz 211 ton yemleme çalışması yapmaktı ancak biz bu hedefi aştık ve 230 ton yemleme çalışması yaptık" dedi.

Etiketler : Atlı kızaklar Ardahan kar ve soğuk
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