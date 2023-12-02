Atletizm kardeşleri hayata bağladı

Bitlis'te 3 yıl önce atletizme başlayan 18 yaşındaki Muhammed Geylani ve ağabeyinden etkilenerek bu yıl antrenmanlara çıkan 16 yaşındaki kardeşi Halil, kısa sürede İşitme Engelliler Atletizm Takımı'nın başarılı sporcuları arasına girdi. Spor sayesinde öz güvenleri artan, sosyalleşen, arkadaşlarıyla işaret dili kullanarak iletişim kuran iki kardeş, şampiyonluk hedefiyle yarışmalara hazırlanıyor.