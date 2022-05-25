Atla gel Ramazan!

YAŞAM TARZI HALİNE GELDİ

Elazığ'da yaşayan 36 yaşındaki Ramazan Öner, 12 yaşındayken lösemi hastalığıyla tanıştı. Hastalıkla 10 yıl boyunca mücadele eden Ramazan o dönem hastane ranzalarında 'Merhaba Yaşamak' adlı ilk kitabını yazdı. Ardından işe gidip gelirken minibüste ikinci kitabını yazmaya başladı. 'Kayıp İlanı' adını verdiği ikinci romanını da kitapseverlerle buluşturan Ramazan için minibüste roman yazmak bir yaşam tarzı haline geldi.

'Atla Gel Şaban' filminde Niyazi karakterini canlandıran Kemal Sunal, at yarışında kupon tutturabilmek için her gün aynı minibüs ortamında, Şiki Şiki Baba şarkısı eşliğinde tahmin yapıyordu. Dolmuşta kitap yazan Ramazan Öner'i gören herkes bu efsane Yeşilçam filmini yad ediyor.

DİĞER YOLCULAR ŞAŞIRIYOR

'Sadece minibüste o daracık koltukta, hatta ayakta dikilerek yolculuk yaptığım o dakikalarda ilham geliyor' diyen Ramazan, Kemal Sunal'ın 1984 yılında oynadığı 'Atla Gel Şaban' filmini adeta gerçeğe dönüştürüyor. En dramatik sahneleri ayakta yolculuk yaparken yazdığını söyleyen Öner, "Çok zor şartlar altında yazmaya çalışıyorum, hatta düşecek gibi oluyorum. Diğer yolcular ne yaptığımı bilmediği için şaşkın gözlerle beni izliyor" diyor.