Atıl malzemeler oyuncak oluyor

Karton, pet, plastik, bez, deri, keçe, ip ve düğme gibi atıl malzemeleri kursa getiren kadınlar, bunlardan oyuncak ve fen-matematik eğitim setleri yaptı. Oyuncak ve setler, daha sonra 12 dağ köyüne giderek buradaki okullarda eğitim alan ana sınıfı öğrencilerine teslim edildi.

Bu zamana kadar 12 köy okulluna ulaşan kursiyerler, son olarak gittikleri Mezra ve Alibey köyü okullarında ana sınıfı öğrencileriyle vakit geçirip hediyelerini verdi. Iğdır Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Musa Ölmez, kursiyerlerin geri dönüşüm ve çocuk gelişimi konularında eğitim aldığını söyledi. Ölmez, "Yaklaşık 930 saat ders alan kadın kursiyerler, sertifikalarını alıp meslek sahibi oluyor. Biz de ürettikleri oyuncak ve eğitim materyallerini köylerdeki anaokullarına ulaştırmaları için her türlü desteği veriyoruz." dedi. Usta öğretici Songül İpek ise kursta mesleki anlamda bilgi ve beceri kazanan kadınların aldıkları sertifikalarla özel sektörde çalışabileceğini vurgulayarak, "Onlarla yaptığımız birbirinden güzel oyuncakları köy çocuklarına dağıtıyoruz. Onların yüzlerindeki mutluluk bizleri de mutlu ediyor." diye konuştu. - "Hiçbir şey başaramayacağımı düşünüyordum" Kursiyerlerden Ruşen Temel de kursta sosyalleşmenin yanı sıra bilgi ve beceri eğitimi alıp üretime katıldıklarını belirtti. Sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getiren Temel, "Oyuncakları yapıp bunu köy çocuklarına ulaştırmamız bizi çok mutlu ediyor." dedi. Rukiye Kılıç ise kurs sayesinde öz güven de kazandığını anlatarak, "Daha önce hiçbir şey başaramayacağımı düşünüyordum. Burada el becerimin ne kadar iyi olduğunu gördüm. Kursta çocukların mutlu olacağı şeyler üretiyoruz, bu da bizi daha mutlu ve motive ediyor." ifadelerini kullandı.