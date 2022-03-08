08 Mart 2022 Salı 17:30:00 - Güncelleme:08 Mart 2022 Salı 17:30:00
Atıklardan sanat yapıyor
Tokat'ta yaşayan, memur emeklisi Eftal Yıldız, atık malzemelerden yaptığı maket evlerle birer sanat eseri ortaya çıkartıyor.
Tokat'ta yaşayan, memur emeklisi Eftal Yıldız, atık malzemelerden yaptığı maket evlerle birer sanat eseri ortaya çıkartıyor. Köpük malzemeler, tahta çay karıştırıcı, karton, ahşap, folyo, renkli kağıtlar kullanan Yıldız, sergi açmayı düşünüyor.
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