Atıklardan ‘kitap okuma köşesi'

Yozgat Halk Eğitim Merkezi, "Sıfır Atık Projesi" kapsamında geri dönüşümden elde edilen malzemelerle 'kitap okuma köşesi' oluşturdu. Kullanılmayan palet, araba lastiği, meyve kasası, ip gibi birçok malzeme dönüştürülerek masa, sehpa, sandalye, kitaplık ve buna benzer kütüphane malzemesi olarak hayat buldu.

