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13 Aralık 2022 Salı 19:00:00 - Güncelleme:13 Aralık 2022 Salı 19:00:00

Atıklar özel öğrencilerin elinde değerleniyor

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Karabük'te atık malzemelerden hediyelik eşya tasarlayan özel öğrenciler el becerilerini geliştiriyor.

Karabük'te, Yaşama Sevinci Özel Eğitim Meslek Okulu'nda atık malzemelerden hediyelik eşya tasarlayan özel öğrenciler, el becerilerini geliştiriyor. Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan okulda, 14 ila 18 yaşlarında, hafif düzeyde zihinsel engelli 55 öğrenci, tasarladıkları ürünleri satarak gelir elde ediyor.

Etiketler : karabük atık öğrenci
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