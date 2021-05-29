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29 Mayıs 2021 Cumartesi 18:00:00 - Güncelleme:29 Mayıs 2021 Cumartesi 18:00:00

Ateş savaşçıları teyakkuzda

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Geniş ormanlara sahip Adana ve Mersin'de, yangın söndürme ekipleri sık sık tatbikat yapıyor.

Gece gündüz hazır bekleyen ekipler olası yangınlara en geç 12 dakika içinde müdahale ediyor. Amaçları bu süreyi daha da kısaltmak.

ZORLU COĞRAFYADA MÜCADELE

Orman yangını riski yüksek Doğu Akdeniz'de hazırlıklarını tamamlayan Adana ve Mersin Orman Bölge müdürlükleri ekipleri, Türkiye'nin ciğerlerine zarar gelmemesi için tüm imkanlarıyla teyakkuzda bekliyor. Sınırları içerisinde geniş orman varlığı barındıran Adana ve Mersin'de, "ateş savaşçıları" olarak bilinen yangın söndürme ekipleri sık sık tatbikat yapıyor. Ekip, yangınlara en erken şekilde müdahale etmek için eğitimlerden geçiyor.

AZ HASARLI BİR YIL TEMENNİSİ

Adana Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, "Aldığımız tedbirler ve kurduğumuz ekiplerle yangına müdahale süremizi yaklaşık 12 dakikaya düşürdük. Amacımız bu süreyi daha da aşağı çekmek" dedi. Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman da, "Temennimiz az hasarlı ve az yangınlı bir yıl geçirmek. Yangınlara karşı teknik imkanlarımızı kullanarak gözetlemeler yapıyoruz. Ekiplerimiz sürekli teyakkuzda" diye konuştu.

Adana Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde, yangınlara müdahale için birer İnsansız Hava Aracı (İHA) ve uçak ile 2 helikopter, 61 arazöz, 20 su ikmal aracı, 9 ekskavatör, 7 dozer ve 11 greyder bulunuyor. Mersin'de de 3 helikopter, 59 arazöz, 20 su ikmal aracı, 79 ilk müdahale aracı, 7 dozer, 8 greyder, 7 ekskavatör ve 4 treyler, 7 gün 24 saat hazır bekliyor.

Etiketler : adana mersin tatbikat orman yangını
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