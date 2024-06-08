Ateş düştüğü yeri, öfke sahibini yakar!

Hayatımızı gözden geçirdiğimizde öfkeliyken konuşmanın sonradan pişmanlık duygusuna neden olduğunu görebiliriz. Hiddet ekilen yerden pişmanlık biçildiğini fark ediyoruz.

Öfke kontrolü nasıl sağlanır?

Hayatta çözülmeyecek hiçbir şeyin olmadığını unutmayalım

Konuşmadan önce 2 kere düşünün

Kendinize mola verebilirsiniz

Nefes egzersizleri yapmayı ihmal etmeyin

Öfkelendiğinizi hissettiğiniz an uzaklaşabilirsiniz

Kontrolsüz öfkenin yol açtığı hastalıklar;

Kontrolsüz öfkenin birçok hastalığa sebep olduğunu, fiziksel, ruhsal, sosyal olarak bünyemize zarar verdiğini unutmamakta fayda var.

Bipolar bozukluk

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu

Aralıklı patlayıcı bozukluk

Uyku bozuklukları

Travma sonrası stres bozukluğu

Panik atak

Öfke sorununuz olup olmadığını bilmiyor musunuz?

İnsanız sonuçta, öfkemiz de var sevgimiz de diyerek işin içinden sıyrılacak değiliz!

İşte öfke sorununu kontrol edemeyenlerin ortak semptomları;

İnsanları kırmak, incitmek

Kendini her zaman sinirli ve kızgın hissetmek

Kızgın anlarda söylenen sözlerden ve sergilenen davranışlardan sonra gelen pişmanlık

Önemsiz şeyleri büyütmek

Öfkenin sorumlusu olarak kendinizi sorunlu hissetmek