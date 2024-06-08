Ateş düştüğü yeri, öfke sahibini yakar!
Kaynak: GUNES.COM.TR
Düşüncelerin geçici felaketi olan öfke, önce ve sonranın pişmanlık doğurduğu bir duygudur. Öfkelendiğimiz anları hatırladığımızda mutlaka bir nedeni vardır; ama her zaman iyi bir nedeni yoktur. Verdiğimiz kararlar, hayatımıza giren insanlar, başımızdan geçen olaylar, yaptığımız hatalar… Toplumun gündeminde olan öfkeyi durdurmak mümkün mü? Öfke kontrol edilebilir mi? Detaylar haberimizde…
Hayatımızı gözden geçirdiğimizde öfkeliyken konuşmanın sonradan pişmanlık duygusuna neden olduğunu görebiliriz. Hiddet ekilen yerden pişmanlık biçildiğini fark ediyoruz.
Öfke kontrolü nasıl sağlanır?
Hayatta çözülmeyecek hiçbir şeyin olmadığını unutmayalım
Konuşmadan önce 2 kere düşünün
Kendinize mola verebilirsiniz
Nefes egzersizleri yapmayı ihmal etmeyin
Öfkelendiğinizi hissettiğiniz an uzaklaşabilirsiniz
Kontrolsüz öfkenin yol açtığı hastalıklar;
Kontrolsüz öfkenin birçok hastalığa sebep olduğunu, fiziksel, ruhsal, sosyal olarak bünyemize zarar verdiğini unutmamakta fayda var.
Bipolar bozukluk
Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu
Aralıklı patlayıcı bozukluk
Uyku bozuklukları
Travma sonrası stres bozukluğu
Panik atak
Öfke sorununuz olup olmadığını bilmiyor musunuz?
İnsanız sonuçta, öfkemiz de var sevgimiz de diyerek işin içinden sıyrılacak değiliz!
İşte öfke sorununu kontrol edemeyenlerin ortak semptomları;
İnsanları kırmak, incitmek
Kendini her zaman sinirli ve kızgın hissetmek
Kızgın anlarda söylenen sözlerden ve sergilenen davranışlardan sonra gelen pişmanlık
Önemsiz şeyleri büyütmek
Öfkenin sorumlusu olarak kendinizi sorunlu hissetmek