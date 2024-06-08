VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ders çalışırken müzik dinlenir mi?
"Görür görmez kaçın, denize girmeyin"
Türk Telekom START programına gençlerden yoğun ilgi
En sevilen yemekleri sorduk
Ağlamanın 6 faydası
Bu soygun filmleri aratmadı!
08 Haziran 2024 Cumartesi 16:21:00 - Güncelleme:08 Haziran 2024 Cumartesi 16:21:00

Ateş düştüğü yeri, öfke sahibini yakar!

Kaynak: GUNES.COM.TR

ABONE OL

Düşüncelerin geçici felaketi olan öfke, önce ve sonranın pişmanlık doğurduğu bir duygudur. Öfkelendiğimiz anları hatırladığımızda mutlaka bir nedeni vardır; ama her zaman iyi bir nedeni yoktur. Verdiğimiz kararlar, hayatımıza giren insanlar, başımızdan geçen olaylar, yaptığımız hatalar… Toplumun gündeminde olan öfkeyi durdurmak mümkün mü? Öfke kontrol edilebilir mi? Detaylar haberimizde…

Hayatımızı gözden geçirdiğimizde öfkeliyken konuşmanın sonradan pişmanlık duygusuna neden olduğunu görebiliriz. Hiddet ekilen yerden pişmanlık biçildiğini fark ediyoruz.

Öfke kontrolü nasıl sağlanır?

Hayatta çözülmeyecek hiçbir şeyin olmadığını unutmayalım

Konuşmadan önce 2 kere düşünün

Kendinize mola verebilirsiniz

Nefes egzersizleri yapmayı ihmal etmeyin

Öfkelendiğinizi hissettiğiniz an uzaklaşabilirsiniz

Kontrolsüz öfkenin yol açtığı hastalıklar;

Kontrolsüz öfkenin birçok hastalığa sebep olduğunu, fiziksel, ruhsal, sosyal olarak bünyemize zarar verdiğini unutmamakta fayda var.

Bipolar bozukluk

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu

Aralıklı patlayıcı bozukluk

Uyku bozuklukları

Travma sonrası stres bozukluğu

Panik atak

Öfke sorununuz olup olmadığını bilmiyor musunuz?

İnsanız sonuçta, öfkemiz de var sevgimiz de diyerek işin içinden sıyrılacak değiliz!

İşte öfke sorununu kontrol edemeyenlerin ortak semptomları;

İnsanları kırmak, incitmek

Kendini her zaman sinirli ve kızgın hissetmek

Kızgın anlarda söylenen sözlerden ve sergilenen davranışlardan sonra gelen pişmanlık

Önemsiz şeyleri büyütmek

Öfkenin sorumlusu olarak kendinizi sorunlu hissetmek

Etiketler : öfkekontrolü öfkeyikontrol etmek öfkeyidurdurmak
Yo...Yo...Yo... Tarkan 51 yaşında

Yo...Yo...Yo... Tarkan 51 yaşında
İtiraf niteliğinde açıklamaları dikkat çekti!

İtiraf niteliğinde açıklamaları dikkat çekti!
ALEM Art Weekend “Karşılaşma / Encounter” sergisiyle sanatseverlerle buluştu

ALEM Art Weekend “Karşılaşma / Encounter” sergisiyle sanatseverlerle buluştu
"Sevilmek güzel şey"

"Sevilmek güzel şey"
30. yıla stadyumlu kutlama

30. yıla stadyumlu kutlama
Hadid kardeşlerden 1 milyon dolar bağış

Hadid kardeşlerden 1 milyon dolar bağış
6 farklı Ebru

6 farklı Ebru
Depremzedelere şarkı yazdı

Depremzedelere şarkı yazdı
"2 milyon takipçili oyuncuyu tanımıyorlar"

"2 milyon takipçili oyuncuyu tanımıyorlar"

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX