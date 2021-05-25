Ateş dikeni ile dünya 4'üncüsü

Ateş dikeni ile dünya 4'üncüsü

Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi İdil Büyükgölcigezli (17), 'ateş dikeni' bitkisiyle tekstil fabrikalarının atık sularının çevreye zararını azaltan projesiyle ABD'de düzenlenen Bilim ve Mühendislik Fuarı'nda ((ISEF) çevre mühendisliği kategorisinde dünya 4'üncüsü oldu.

