25 Mayıs 2021 Salı 16:30:00 - Güncelleme:25 Mayıs 2021 Salı 16:30:00
Ateş dikeni ile dünya 4'üncüsü
Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi İdil Büyükgölcigezli (17), 'ateş dikeni' bitkisiyle tekstil fabrikalarının atık sularının çevreye zararını azaltan projesiyle ABD'de düzenlenen Bilim ve Mühendislik Fuarı'nda ((ISEF) çevre mühendisliği kategorisinde dünya 4'üncüsü oldu.
Erzurum Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencisi İdil Büyükgölcigezli (17), 'ateş dikeni' bitkisiyle tekstil fabrikalarının atık sularının çevreye zararını azaltan projesiyle ABD'de düzenlenen Bilim ve Mühendislik Fuarı'nda ((ISEF) çevre mühendisliği kategorisinde dünya 4'üncüsü oldu.