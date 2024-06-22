Siperden çıkarıldı, cephelerde okutuldu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi (AÇASAM) Müdür Yardımcısı Dr. İsmail Sabah, doktora tezinde, Mustafa Kemal Atatürk'ü duygulandıran destanı keşfetti.

Sabah, doktora tezini hazırlarken, Çanakkale Savaşları sırasında, 6-7 Haziran gecesi Arıburnu'nda Anzak askerlerinin baskınında şehit olan Sinop Boyabatlı Ömeroğlu Mustafa'nın üzerinden çıkan kendi el yazısıyla yazdığı destanın, 19'uncu Tümen Komutanı Mustafa Kemal'in beğenmesi üzerine çoğaltılarak tüm cephelerde okutulduğu bilgisine ulaştı.

'ŞEHİTLİĞE HAYRANIM'

Dr. Sabah, "Yani siperden çıkan bu destan yine siperlerde bu kahramanlara okunmuş oluyor. 125'inci Alay veya 3'üncü Tümen'in harp ceridelerine baktığımızda bu destanın kopyalarının bu birliklere gönderildiği ve siperlerde vatan savunması gerçekleştiren bu askerlere okunduğunu çok rahat görebilmekteyiz" diyerek destanda yer alan ifadelerden bir bölümü şöyle okudu: "Padişah efendimiz seferberlik de istedi / Anam babam bugün için besledi / Din, vatan, millet muhafaza etmek maksadı / Aman kardeşler yetişin ordu karargahına / Biz de kurban oluruz İslam toprağına / Arıburnu tepesinde çoktur top sesi / Haydarpaşa İskelesi'nde giydik asker elbisesi / Bütün dağla taş çağırıyor Allah nidası / Aman kardeşler yetişin ordu karargahına / Biz de kurban oluruz İslam toprağına / Yorgun değilim çoktur imanım / Cenabıhak emretti bugün benim bayramım / Şehitlik ile gaziliğe hayranım / Aman kardeşler yetişin ordu karargahına / Biz de kurban oluruz İslam toprağına."

KAHRAMANLIK MİRAS KALDI

Dr. Sabah, "Bu mücadelenin sonunda kahramanlıklar bizlere miras olarak bırakıldı" diyerek şöyle devam etti: "Bunlar arasında, Seyit Onbaşı, Yahya Çavuş veya Yusuf Kenan gibi isimler ön plana çıktı. Ancak bizler 1915 yılında askerin burada tutmuş olduğu kayıtları yani harp cerideleri okuduğumuzda saklı kalmış ya da gün yüzüne çıkmamış daha nice kahramanlıkları bu resmi evraklar üzerinde okuyabilmekteyiz. Bunlardan biri de 57'nci alay, 3'üncü tabur, 3'üncü bölükte görevliyken 6-7 Haziran gecesi Arıburnu'nda Anzakların bir gece baskını esnasında şehit olan Sinop Boyabatlı Ömeroğlu Mustafa'nın hikayesi..."