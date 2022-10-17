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17 Ekim 2022 Pazartesi 19:39:00 - Güncelleme:17 Ekim 2022 Pazartesi 19:39:00

Atatürk ve Yeni Galata köprüleri araç ve yaya trafiğine kapatılacak

Kaynak: AA

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Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) ve Yeni Galata Köprüsü, bakım onarım çalışmaları nedeniyle araç ve yaya trafiğine geçici olarak kapatılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'nda yapılan açıklamada, bu gece 02.30-03.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü'nde ve 01.30-04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nde bakım onarım çalışması yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada bu saatler arasında her iki köprünün araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Etiketler : İstanbul Unkapanı Köprüsü Galata Köprüsü Trafik
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