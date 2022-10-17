Atatürk ve Yeni Galata köprüleri araç ve yaya trafiğine kapatılacak

Atatürk ve Yeni Galata köprüleri araç ve yaya trafiğine kapatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'nda yapılan açıklamada, bu gece 02.30-03.30 saatleri arasında Atatürk Köprüsü'nde ve 01.30-04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nde bakım onarım çalışması yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada bu saatler arasında her iki köprünün araç ve yaya trafiğine kapatılacağı belirtildi.