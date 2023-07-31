31 Temmuz 2023 Pazartesi 11:15:00 - Güncelleme:31 Temmuz 2023 Pazartesi 11:15:00
Ataşehir'de 17 katlı binanın dış cephesinde yangın çıktı
Kaynak: AA
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Ataşehir'de bir binanın dış cephesinde çıkan yangına itfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.
Küçükbakkalköy Ali Ay Sokak'taki 17 katlı binanın dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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