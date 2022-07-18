Ata tohumunu gelecek nesillere aktarıyor
Bayburt'ta 70 yaşındaki İsmail Öksüz, dededen miras tohumlarla hem çiftçilik yapıyor hem de bu tohumların gelecek nesillere aktarılması için mücadele ediyor.
Bayburt'ta 70 yaşındaki İsmail Öksüz, dededen miras tohumlarla hem çiftçilik yapıyor hem de bu tohumların gelecek nesillere aktarılması için mücadele ediyor. Aslandede köyünde yaşayan 4 çocuk babası İsmail Öksüz, ata tohumlarıyla mısır, fasulye, patates, kabak, domates, salatalık, patlıcan, biber ve karpuz yetiştiriyor.