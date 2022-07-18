Ata tohumunu gelecek nesillere aktarıyor

Bayburt'ta 70 yaşındaki İsmail Öksüz, dededen miras tohumlarla hem çiftçilik yapıyor hem de bu tohumların gelecek nesillere aktarılması için mücadele ediyor. Aslandede köyünde yaşayan 4 çocuk babası İsmail Öksüz, ata tohumlarıyla mısır, fasulye, patates, kabak, domates, salatalık, patlıcan, biber ve karpuz yetiştiriyor.

