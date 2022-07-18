VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Şehit Piyade Teğmen Civelek, Sakarya'da son yolculuğuna uğurlandı
İBB'den yüzde 100 zam!
Bakan Akar açıkladı: Genel prensiplerde anlaşmaya varıldı
"Sürecin Sonuna Kadar Takipçisiyiz"
Bakan Nebati'den akaryakıt açıklaması: İlave düşüşler bekleniyor
Milyonlarca öğrencinin gözü Beştepe'de!
Almanya ve Fransa'ya ağır suçlama
Denizli'deki Işıklı Gölü'nde 'nilüfer mevsimi'
'Beyaz cennet' Pamukkale'yi bayram tatilinde 110 bin kişi ziyaret etti
Iğdır'daki Tuz Dağı'nı 1 yılda 80 bin kişi gezdi
ÖSYM Başkanı Aygün: 2022-YKS'de toplam 680 soru soruldu ve iptal edilen soru olmadı
Uzman ve başöğretmenlik eğitimleri başladı
İngiltere'de ilk defa aşırı sıcaklık uyarısı yapıldı
Avrupa ülkesi para biriktirmeye başladı!
Kriz Türkiye'de çözülecek!
Kavurucu sıcaklar geliyor!
Yunanistan'ın SAMP-T hazımsızlığı!
'''Kontrollü darbe' cümlesini ilk kez FETÖ'cülerin raporlarından duydum''
Bu miğfere paha biçilemiyor
Plajdan 3500 ton atık toplandı
Ata tohumunu gelecek nesillere aktarıyor
Sosyal medyadan tombak eğitimi
WhatsApp'ta yenilik: 'Durumlar'da sesli mesaj zamanı
YKS birincilerinin illeri belli oldu
18 Temmuz 2022 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:18 Temmuz 2022 Pazartesi 17:00:00

Ata tohumunu gelecek nesillere aktarıyor

ABONE OL

Bayburt'ta 70 yaşındaki İsmail Öksüz, dededen miras tohumlarla hem çiftçilik yapıyor hem de bu tohumların gelecek nesillere aktarılması için mücadele ediyor.

Bayburt'ta 70 yaşındaki İsmail Öksüz, dededen miras tohumlarla hem çiftçilik yapıyor hem de bu tohumların gelecek nesillere aktarılması için mücadele ediyor. Aslandede köyünde yaşayan 4 çocuk babası İsmail Öksüz, ata tohumlarıyla mısır, fasulye, patates, kabak, domates, salatalık, patlıcan, biber ve karpuz yetiştiriyor.

Etiketler : Ata tohumu Bayburt İsmail Öksüz
Bodrum'da kendini göstermek istiyorlar

Bodrum'da kendini göstermek istiyorlar
Survivor bereketi

Survivor bereketi
Hastaneden sahneye

Hastaneden sahneye
Elektrikli faytonda klip

Elektrikli faytonda klip
Kırmızılı kadın Hande

Kırmızılı kadın Hande
Yerli Adriana anne oluyor

Yerli Adriana anne oluyor
Beyazlar içinde

Beyazlar içinde
Elimdeki belgeler adam yakar

Elimdeki belgeler adam yakar
Pozitif şarkı

Pozitif şarkı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX