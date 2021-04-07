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07 Nisan 2021 Çarşamba 17:45:00 - Güncelleme:07 Nisan 2021 Çarşamba 17:45:00

At hastanesinde tedavi oluyorlar... Milyonluk taylara özel bakım

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Milyon dolarlık safkan atlar TJK Ankara Hipodrom At Hastanesi'nde özenle tedavi ediliyor. Günde 4 ameliyatın yapıldığı hastaneye getirilen atlarda en çok ortopedik sorunlar ve solunum yolu enfeksiyonu görülüyor.

Ankara 75. Yıl Hipodromu'ndaki Türkiye Jokey Kulübü (TJK) At Hastanesi'nde, işinde uzman veteriner hekimlerce günde ortalama 100 yarış atı özenle tedavi ediliyor. Değerleri 100 bin dolardan başlayan ve milyonlarca dolara ulaşan yarış atlarının sağlık sorunları, TJK Ankara Hipodrom At Hastanesi'nde 4'ü veteriner hekim olmak üzere 17 sağlık personelince gideriliyor.

GÜNDE 100 ATIN TEDAVİSİ YAPILIYOR

Dünya standartlarında ameliyathaneye sahip hastanede, günde 4 ata cerrahi operasyon yapılabiliyor. 7 gün 24 saat hizmet veren hastanede, dahiliye ve ortopedi servisi, tıbbi tahlil laboratuvarı, endoskopi ve ultrason odası bulunuyor. Günde ortalama 100 atın tedavi edildiği hastanede atlar, hasta kabul salonundaki işlemlerin ardından tedaviye alınıyor.

EKLEMLERİNE PRP UYGULANIYOR

Hastanede, yarış atlarına insanların tedavisinde de kullanılan trombosit yönünden zenginleştirilmiş kan plazması tedavisi (PRP) de uygulanıyor. Yaralı tendonların, bağların, kasların ve eklemlerin iyileşmesini hızlandırmak için bu yönteme başvuruluyor. Herhangi bir tanı konulamayan atlar, İstanbul Veliefendi Hipodromu'ndaki at hastanesine sevk ediliyor.

TJK Ankara Hipodrom At Hastanesi Sorumlu Yöneticisi, Veteriner Hekim Gözde Matyar, "Atların çoğunluğu ortopedik tedavi için getiriliyor. Daha sonra solunum yolu enfeksiyonu başı çekiyor." dedi.

Etiketler : ankara türkiye jokey kulübü veteriner yarış atı
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