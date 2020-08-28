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28 Ağustos 2020 Cuma 15:32:00 - Güncelleme:28 Ağustos 2020 Cuma 15:32:00

Aşure nasıl yapılır? Lezzetli ve az malzemeli Aşure tarifi

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İslam alemi olarak Muharrem ayına girmiş bulunuyoruz. Muharrem ayı girmemizle birlikte vatandaşlarımız Aşure gününü ve aşure tarifini merak etmeye başladı. Türk mutfağının da vazgeçilmezleri arasında yer alan Aşure nasıl yapılır? Vatandaşlar şimdi bu sorunun yanıtını arıyor. Bizler de az malzemeyle güzel bir aşure tarifi, aşure için gerekli malzemeler, aşure hangi tencerede yapılır ve aşure kaç saatte pişer sorularının yanıtını sizler için derledik

Yarın aşure günü olması sebebiyle vatandaşlar evlerinde, aşurelerini yapacak. Türk mutfağında önemli bir yere sahip olan aşure tarifi, nesillerdir sofralarımızı süslüyor. Bu eşsiz lezzeti yapmak isteyenler aşure tarifi alırken malzemeleri ve püf noktasına çok dikkat ediyor. Kıvamında ve az malzemeleri aşure yapımı sizlerle…

Mutfaklarımızı süsleyen lezzetli aşure tarifleri bugün sık sık aranıyor. Yarın gerçekleşecek olan aşure günü nedeniyle vatandaşlar aşure yapacak ve eşine çocuklarına ikram edecek. Püf noktalarını tutturmak isteyenler aşure tarifi alırken malzemelerine ve yapım aşamasına çok dikkat ediyor. Yüzyıllardır sofralarımız süsleyen aşure tarifini sizin için hazırladık.

AŞURE MALZEMELERİ NELERDİR?

Yarım su bardağı nohut

Yarim su bardağı kuru fasulye

1, 5 su bardağı aşurelik buğday

Yarım su bardağı kuru kayısı

Yarım su bardağı kuru üzüm

3-4 adet kuru incir

Büyükçe bir elma

1’er fiske tuz ve karabiber

2 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

1 limon yada portakal kabuğu rendesi

AŞURE NASIL YAPILIR?

Geceden nohut kuru fasulye ve buğdayı sıcak suda ıslatıyoruz. Ertesi gün ayrı tencerelerde üçünü de haşlıyoruz üzerlerinde biriken köpükleri temizleyerek. Her biri tamamen yumuşayınca büyükçe bir tencereye üçünü de süzerek alıyoruz kaynar temiz su ekliyoruz 2-3 lt kadar. (Bu sırada kuru incir kayısı ve üzümü minik doğrayarak sıcak suda bekletiyoruz) 15 dk beraber kaynadıktan sonra içine tuz karabiber kuru kayisi üzüm inciri minik doğranmış elmayı ve limon kabuğu rendesini ekliyoruz. 10 dk kadar sonra sütü kaynatarak ekliyoruz. Bu şekilde bi 15 dk kadar daha kaynadıktan sonra en son şekerimizi ekliyoruz ve 10 dk kadar sonra altını kapatıp servis edeceğimiz kaselere dolduruyoruz. Dilediğimiz gibi süslüyoruz. Soğuduktan sonra buzdolabına koyuyoruz.

AŞURE NASIL TENCEREDE PİŞİRİLİR?

Tencere demişken, aşure pişireceğiniz tencerenin de bu işe uygun olması gerekir. Aşure tenceresi diye satılan büyük tencerelerden evinizde yoksa geç ısınan ağzı geniş ve yayvan başka bir tencere de kullanabilirsiniz.

AŞURE KAÇ SAATTE PİŞER?

Aşurenizi pişirirken sabırlı olmalısınız. Bu işlem 2 saat kadar sürer ve malzemelerinizin miktarına ve çeşidine göre farklılık gösterir. Aşurenin piştiğini suyunun yoğunluğundan ve renginden anlayabilirsiniz. Muhallebi kıvamına gelen aşure ocaktan alınabilir. Çok sulu görünen aşureyi biraz buğday nişastası takviyesiyle kıvamlandırabilirsiniz. Ancak aşurenizin soğudukça kıvamının koyulaşacağını da unutmayın.

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