Astsubay eşinin dükkanında dehşet saçtı! İki kişiyi öldürdü, intihar etti

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03 Eylül 2020 Perşembe 10:58:00 - Güncelleme:03 Eylül 2020 Perşembe 11:05:00

Astsubay boşanmak üzere olduğu eşinin dükkanında dehşet saçtı! İki kişiyi öldürdü, intihar etti

Kaynak: DHA

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Boşanmak üzere olan astsubay Köksal Doğru'nun eşi Handan Doğru kuaför işletiyordu. Köksal Doğru, tartıştığı eşinin dükkanını bastı. Eşi Handan Doğru ile işyerine malzeme getiren Alper R.'yi tabanca ile öldüren ve işyerinde çalışan Gizem Önal'ı da yaralayan Doğru, en sonunda intihar etti.

Olay, bugün saat 18.30 sıralarında 89/9 sokaktaki bir kadın kuaförünün önünde meydana geldi. İddiaya göre, Astsubay olduğu öğrenilen Köksal Doğru, boşanma aşamasında olan eşi Handan Doğru'nun işlettiği kadın kuaförü salonuna gitti. Burada eşi ile tartışan Köksal Doğru, tabancasının art arda ateşleyerek katliam yaptı.

DÜKKAN KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Köksel Doğru'nun silahından çıkan kurşunlar, eşi Handan Doğru ile işyerinde çalışan Gizem Önal ve dükkana malzeme getirdiği öne sürülen Alper R.'ye isabet etti. Ortalık kan gölüne dönerken, Köksel Doğru ise olay yerinden uzaklaştıktan 100 metre sonra silahını başına ateşleyerek yere yığıldı.

ÜÇ KİŞİ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çevrede korku ve paniğe neden olan olaydan sonra ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sev edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Handan Doğru ve Alper R. ile Köksel Doğru'nun yaşamını yitirdiği, işyeri çalışanı Gamze Önal'ın ise ağır yaralı olduğu belirlendi. Önal, ilk müdahalenin ardından ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Olayda hayatını kaybeden 3 kişinin cenazesi ise savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan polis, soruşturmayı sürdürüyor.

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