Astroloji, fal, büyü: Yeni nesil putperestlik mi?

Tarihin tozlu raflarına üflediğimizde insanlığın, her dönemde gizin ve bilinmeyenin peşine düştüğünü görürüz. İnsanlığın gaib denilen kayıp ve bilinmeyene olan ilgisi zaman zaman farklı maskelerle gün yüzüne çıkmıştır. Yıldızların rotasını takip etme, büyü, kehanetlerin ortak paydası gayb perdesini aralamaktır. Çünkü ilk insan ve son insan arasında anatomik ve fıtrat anlamında bir fark yoktur. Kadim gelenekte saygın bir meslek olan kahinlik yine bu arzudan ortaya çıkmıştır. Günümüzde ise ufka bir ayna tutma isteğinden doğan geleceği bilme arzusunun sistemli adı astroloji olmuştur. Popüler kültürde yerini gün geçtikçe sağlamlaştıran astrolojinin tehlikelerini ve insanlar üzerindeki etkilerini uzman isimlere sorduk.

"KARARLARINIZI ASTROLOJİYE GÖRE ALMAYIN"

Astrolojinin yapay bir teselli aracı olduğunun altını çizen Doç.Dr. Veysi Çeri, ilham ve enerjinin her şeyin temeli olduğunu tezinin doğru olmadığını ifade ediyor ve ekliyor:

"Birçok İnsan astroloji, fal, enerji ve diğer bilimsel olmayan kimi şeylere inanıyor. Kimileri yıldızların kaderlerinde söz sahibi olduğu fikriyle teselli bulabilirken, diğerleri bir inanç sistemini paylaşmanın getirdiği topluluk duygusunun tadını çıkarabilmektedir. Ayrıca bu çoğu zamana kişinin duymak istediklerine kulak kabartıp duymak istemediklerini görmezden gelebildiği harika bir imkân tanıyarak insanları rahatlatabilmekte.

Enerjiye gelince, bu gerçek bir şeydir, ancak bazılarının düşündüğü gibi değil. Enerji iş yapabilme yeteneğidir ve çeşitli şekillerde bulunur. Ancak enerjinin bireyler arasında aktarılabileceği enerjinin her şeyin temelini oluştuğu fikri biraz abartılı.

Doğru olmayan diğer şeylere gelince, bazen insanlar kendilerini özel hissettiren veya hayatlarına anlam katan bir şeye inanmak isterler. Bu, Noel Baba'ya ya da Diş Perisi'ne inanmak gibidir; hayatınızdaki kararları ona göre vermediğiniz sürece eğlenceli ve zararsızdır.

Ancak birilerinin buralara aşırı güvenip hayatını etkileyecek kararları bu tür şeylerden aldıkları ilham ya da çıkarılmalarla yapması sorunlu bir tutum sergilemesi anlamına gelir. Hele hele bunu bir hobi ya da eğlence için değil para kazanmanın yolu olarak görüp bu hususlardan aldığı sözde ilhamlarla insanlara yönlendirmede bulunan kişilere güvenip para kaptırmak ya da onların dediklerine göre seçimlerle tutumlarda bulunmak kişinin hayatını maddi ve manevi açıdan zora sokabilecek handikaplara sokabilir."

DİN TASFİYE EDİLDİ VE OLANLAR OLDU...

Astroloji ve büyünün tarihçesini tozlu raflarda çıkaran Dr. Öğretim Üyesi Taceddin Kutay, meselesinin dinin tasfiyesinden kaynaklandığını belirtiyor ve sözlerine şöyle devam ediyor:

"Bir sosyal kurumun 4 ihtiyaca binaen kurulduğunu kabul ederiz. Bu nedir, bu nerden gelmiştir sorularının cevabını arar. Bir sosyal kurum izahtan sonra düzen kurmayla ilgilenir. Bunlar; izah, düzen ve olası rahatsızlıkların iyileştirilmesi, tedbir. Din kurumu çeşitli sahalardan tasfiye edildikten sonra 19. yy itibariyle izah kısmı boşluğa düştü. Bu boşluktan sonra Teosofi diye bir insanlığın ve kainatın kökenleriyle ilgili dini olmayan bilimin mucidi. İzahta bulunan, tedavide kendini yetki sahibi görüyor. Bu tarz kült yaklaşımlar dinin boşalttığı alana yöneldiler.

ÇOK TANRICILIK GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Antik Yunan olimpik Tanrılara inanırdı. Roma'da hırsızların bile koruyucu tanrısı vardır. Bu beraberinde politeizmi yani hoşgörülü bir tanrıyı getirirdi. Çok kültürlü ve çok toleranslı bir gelenek çıktı. Hristiyanlık gelince çok tanrılık tek tanrıya indi. Biseksüellik, öldürmek, yasaklandı. Çok renkli skalalar Hristiyanlıkla beraber teke indi. Din sahadan çekilince çok tanrılık ortaya çıktı. Teosofide insanlar teselli arıyor. Tesellisizler cemiyetinde yaşıyoruz. Bir bakıma yönelişin altında yatan sebep bu."

MANEVİ BOŞLUĞU KAPATMA YOLLARINDAN BİRİ: BURÇLAR

Doç Dr. Fatma Çakmak, insanın manevi dünyasındaki boşluğun spritüal eğilimi desteklediğini ifade ediyor ve şöyle ekliyor:

"Bu konuda son zamanlarda astroloji, burçlar ya da Uzak doğu felsefesinden esinlenen çeşitli spritüal eğilimlerin toplumda yaygınlaştığı şeklinde bir yorum yapmamızı sağlayacak türden göstergelere daha sık rastladığımız doğru.

RİTÜELLER DİNİ SORUMLULUKTAN KAÇIŞ ŞEKLİ

Bazen sosyal medyada bazen farklı mecralarda önümüze toplu arınma, ruhu dinlendirme temalı ritüelimsi performanslar düşüyor. Açıkçası bunların bu kadar yaygınlaşması ve rağbet görmesi (eğer istatistiksel verilere göre de durum böyleyse) sanırım biraz da modern insanın değişen arayışları ve manevi tatmin ihtiyaçlarından kaynaklanıyor. Fakat yeni olan bir durum daha var o da şu ki; modern insan hayatının merkezine din gibi yoğun, belirleyici ve yer yer de sınırlayıcı bir mekanizmayı dahil etmek, sorumluluklarını bu minvalde artırmak istemiyor. Fakat hayatın boşluk kabul etmeyeceği gerçeği ile dinin yerine de bir şey ikame etmeden devam edemiyor. İşte bu noktada, kendisine herhangi bir sorumluluk yüklemeyen, kutsal belirleyiciler içermeyen mekanizmalar modern insan için daha cazip olabiliyor. Tek neden bu olmasa da, zamanın ruhu itibarıyla öne çıkan nedenlerden birinin bu olduğunu düşünüyorum."