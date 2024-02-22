Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat deprem felaketinde İngiliz ekibiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarına katılan Vesper adlı köpek, İngiltere'de düzenlenen Kahraman Köpek 2024 Ödülü'nde finale kaldı. İngiltere Uluslararası Arama Kurtarma (UK ISAR) ekibiyle birlikte 6 Şubat depremlerinde Türkiye'de hayat kurtaran Vesper adlı arama kurtarma köpeği, dört finalistten biri oldu.