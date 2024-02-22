VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
MİT, PKK/YPG'nin sözde sorumlularından Murat Ateş'i etkisiz hale getirdi
Rusya-Ukrayna krizi... "Barışın temin edilebilmesi için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getird...
Uluslararası insani yardım kuruluşlarından Gazze'de insani yardım sistemini kurtarma çağrısı
İstanbul uyarısı! "7'den büyük deprem olacak"
BM raportörleri, İsrail'in Gazze'de "acil ateşkes" uygulaması gerektiğini belirtti
CHP ‘demokrasi' diyor ama afişleri söküyor!
22 Şubat 2024 Perşembe 07:00:00 - Güncelleme:22 Şubat 2024 Perşembe 07:00:00

Asrın felaketinde hayat kurtarmıştı! Vesper ‘Kahraman Köpek Ödülü' adayı

ABONE OL

6 Şubat deprem felaketinde İngiliz ekibiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarına katılan Vesper adlı arama kurtarma köpeği, İngiltere'de düzenlenen Kahraman Köpek 2024 Ödülü'nde finale kaldı.

Türkiye'de yaşanan Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat deprem felaketinde İngiliz ekibiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarına katılan Vesper adlı köpek, İngiltere'de düzenlenen Kahraman Köpek 2024 Ödülü'nde finale kaldı. İngiltere Uluslararası Arama Kurtarma (UK ISAR) ekibiyle birlikte 6 Şubat depremlerinde Türkiye'de hayat kurtaran Vesper adlı arama kurtarma köpeği, dört finalistten biri oldu.

Etiketler : asrın felaketi deprem köpek arama kurtarma köpeği vesper
Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek

Türkiye'yi Hindistan'da temsil edecek
Yasemin Özilhan: Instagram'da güzel bir ailem var

Yasemin Özilhan: Instagram'da güzel bir ailem var
Orhan Baba'ya katılmıyormuş

Orhan Baba'ya katılmıyormuş
Sevgililere hediye!

Sevgililere hediye!
Tek aşk müzik

Tek aşk müzik
Yeni anne Yasemin anlattı: Bebeğimizin ameliyat olacağını biliyorduk

Yeni anne Yasemin anlattı: Bebeğimizin ameliyat olacağını biliyorduk
Mahallenin Muhtarları'nın İrem'i Ayşegül Asar setlere döndü

Mahallenin Muhtarları'nın İrem'i Ayşegül Asar setlere döndü
Zirve yolunda

Zirve yolunda
Başarılı kadınlar buluşacak

Başarılı kadınlar buluşacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX