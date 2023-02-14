14 Şubat 2023 Salı 19:24:00 - Güncelleme:14 Şubat 2023 Salı 19:24:00
Elbistan'da enkazlar kaldırılıyor
Kaynak: AA
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"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde 2 bine yakın binanın yıkıldığı Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde enkaz kaldırma çalışmalarına başlandı.
İlçe merkezindeki Saraykent, Kümbet ve Malatya caddelerinde, depremde yıkılan binaların enkazı iş makineleriyle kamyonlara yükleniyor.
Enkaz altından çıkartılan araçlar ise yol kenarlarına bırakılıyor.
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