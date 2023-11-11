Aşkın simgesi ‘kalp' değilmiş

Aydın'ın Söke İlçesi'ne bağlı Latmos olarak adlandırılan Beşparmak Dağları'nda bulunan 8 bin yıllık kaya resimlerinde aşkın sembolünün bugün kullanılan 'kalp' resmi olmadığı ortaya çıktı.

Doğa fotoğrafçısı Yücel Sevingül tarafından bölgede yapılan çalışmalarda 8 bin yıl önce aşkın yan yana çizilmiş kadın ve erkek figürleri ile sembolleştirildiği belirlendi.