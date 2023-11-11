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11 Kasım 2023 Cumartesi 08:08:00 - Güncelleme:11 Kasım 2023 Cumartesi 08:08:00

Aşkın simgesi ‘kalp' değilmiş

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Aydın'da Beşparmak Dağları'nda bulunan 8 bin yıllık kaya resimlerinde aşkın sembolünün bugün kullanılan 'kalp' resmi olmadığı ortaya çıktı.

Aydın'ın Söke İlçesi'ne bağlı Latmos olarak adlandırılan Beşparmak Dağları'nda bulunan 8 bin yıllık kaya resimlerinde aşkın sembolünün bugün kullanılan 'kalp' resmi olmadığı ortaya çıktı.

Doğa fotoğrafçısı Yücel Sevingül tarafından bölgede yapılan çalışmalarda 8 bin yıl önce aşkın yan yana çizilmiş kadın ve erkek figürleri ile sembolleştirildiği belirlendi.

Etiketler : aydın beşparmak dağları kaya resimleri
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