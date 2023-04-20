AŞKIN DA MODASI VAR

Tüm dünyanın dijitalleşmesi ile ilişkide yeniden oluşan kurallara farklı bir açıdan bakan İrem Hattat'ın, İlişkilerimizin Değişen Dünyası: Online Flört Online Romantizm Kitabı okuyucu ile buluştu.

Hattat kitabında; dijital çağda aşık olmak, kendini sevmek, sevilmek ve yakınlaşmanın değişimi üzerine bilgileri, görüşleri ve çıkarımları ele alırken, gerçek hayatta ilişkileri iyileştirmeye yönelik bir yol haritası sunuyor. İlişki ve aile danışmanı İrem Hattat, online flört şiddetinden, ilişkileri bozan teknoloji bağımlılığına ve dijital aşkın ilişkilere getirdiği olumsuzluklara kadar birçok konuyu ele alıyor.

Hattat "Online iletişimi çok seviyoruz çünkü bizden hiçbir talebi yok, bizi denetlemiyor ve 'offline' olduğumuz anda hayatımızdan çıkıp gidiyor. Ancak bence insan olmanın en heyecan verici yanı, duygusal ve fiziksel olarak yüz yüze iletişimden geçiyor. Gerçek dünyaya taşınmayan hiçbir ilişki mükemmel olamaz. Çünkü gerçek duyguların, iniş çıkışların, gayretin, niyetin bir toplamıdır mükemmel ilişki. Bu testlerden geçmeyen bir ilişki, biz ne kadar 'mükemmel' olarak etiketlesek de suni kalmaya mahkumdur" diyor.

