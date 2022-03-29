Askıda yemek artık cepte

Bursa'nın Osmangazi İlçesi'nde bir fırın işletmecisi hayırseverlerin internetten ihtiyaç sahiplerine yemek ısmarlayabileceği uygulamayı hayata geçirdi. Hayırseverler, cep telefonundan fırının uygulamasına girip istediği kadar yemek siparişi veriyor. İhtiyacı olan da uygulamaya girip ücretsiz yemekleri evine sipariş edebiliyor.

