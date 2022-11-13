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13 Kasım 2022 Pazar 00:22:00 - Güncelleme:13 Kasım 2022 Pazar 00:22:00

Asker konvoyundaki 2 otomobile tır çarptı: 4 yaralı

Kaynak: DHA

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Bursa İnegöl'de, asker konvoyundaki 2 otomobile tır çarptı. 4 kişi hafif yaralandı, tır şoförü olay yerinden kaçtı.

Saat 22.00 sıralarında Yenice Köprülü Kavşağı üzerinde kaza meydana geldi.

Akhisar'dan Yeniceköy'e doğru seyreden, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen tır, asker konvoyunda bulunan Harun Çelebi yönetimindeki ve Serhat Akalın idaresindeki otomobillere çarptı.

Otomobiller çarpmanın etkisiyle savruldu. Doğukan P., Fırat Aydın, Yusuf Güler ve Adem Tan hafif şekilde yaralandı. Tır şoförü ise olay yerinden kaçtı.

Yaralılar özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kaçan tır şoförünün yakalanması için çalışma başlattı.

Etiketler : Bursa Trafik Kazası Otomobil
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