Aşırı sıcak hava uyku kaçırıyor

Sıcaklığın insan vücudunun tolere edebileceği aralığın üzerinde veya altında olduğunda uykuya dalmayı ve devam ettirmeyi büyük oranda zorlaştırdığını belirten Prof. Dr. Vural Fidan, "Oda sıcaklığının takribi 22 derece civarında olması kişinin çok daha uygun kalitede uyumasını sağlıyor" dedi. Fidan, iklimlendirme elemanlarının kişinin vücuduna, doğrudan yüzüne doğru değil odayı serinletecek veya ısıtacak şekilde konumlandırılması gerektiğini dile getirdi.

Hava sıcaklıkları 50 dereceye yaklaştığında ya da üzerine çıktığında özellikle araç sürücülerinin olumsuz etkilenebileceğini vurgulayan Fidan, şöyle konuştu:

"Bunun kontrol altında olabilmesi için araçta da mutlaka klimanın kullanılmasını öneriyoruz. Fakat bu klimaların mutlaka bakımları yapılmalı. Özellikle filtrelerinin düzenlenmesi, polen filtresi de dahil olmak üzere bakımlarının yapılması gerekiyor. Bu, klimaların daha etkin ve sağlıklı kullanılmasını sağlayacaktır.

Bunun dışında, uyku düzeni bozulan kişiler yolculuk esnasında da ne yazık ki uykuya çok sık dalma durumu yaşayabiliyorlar. Özellikle yola çıkacak kişilerin çok erken saatlerde, yani vücudun uyku ihtiyacının daha yoğun olduğu dönemlerde veya gecenin geç saatlerinde araç kullanmalarını tavsiye etmiyoruz. Düzenli bir uykudan sonra yola çıkılması her zaman için iyi olacaktır. Tabii uyanıklığımızı araç kullanma esnasında sağlayabilmek için de kafein içeren içecek veya yiyeceklerin tüketilmesi sürücüler için iyi olacaktır."

- "UYKU KALİTESİ SICAKLIKLA DOĞRUDAN İLİŞKİLİDİR"



Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Demet İlhan Algın ise aşırı sıcakların beyin fonksiyonlarını olumsuz etkilediğini, diğer etkenlerle birleştiğinde akciğer fonksiyonlarına da zarar verebileceğini aktardı.

Aşırı sıcakların uyku kalitesini azaltarak gece boyunca sık sık uyanıklığa neden olabileceğine dikkati çeken Algın, şunları kaydetti:

"Düzensiz, kesintili uyku insan sağlığı üzerinde olumsuz etkilere neden olur. Sıcaklıkların artması vücuttaki sıvı miktarını da etkiler. Sıcaklık yüzünden tansiyon düştüğünde baş dönmesi ve bayılma riski artabilir. Vücut uyumaya hazır hale geldiğinde sıcaklık düşmelidir. Uyku kalitesi sıcaklıkla doğrudan ilişkilidir. Vücut sıcaklığı uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir ve kesintili uyku dalgalanmalarına neden olabilir. Uyku ortamı için spesifik bir sıcaklık yoktur ancak genel olarak 20 ila 22 derece idealdir. Bu sıcaklık, uykunun kalitesinin en çok arttığı seviyedir."