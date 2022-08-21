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21 Ağustos 2022 Pazar 18:00:00 - Güncelleme:22 Ağustos 2022 Pazartesi 07:59:00

Asgari ücretli ama gönlü zengin! Dört öğrenciye burs veriyor

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Zonguldak'ta 13 yıldır temizlik işçisi olarak görev yapan Abdurrahman Yılmaz, ‘kefenin cebi yok' diyerek, kazandığı maaşıyla 4 öğrenciye burs imkanı sağlıyor. Yılmaz yaptığı bu hareketle birlikte çevresinin takdirini kazandı.

İYİLİK HAREKETİ BAŞLATTI

Zonguldak'ta 13 yıldır temizlik personeli olarak görev yapan 56 yaşındaki Abdurrahman Yılmaz, örnek bir davranışa imza atıyor. Abdurrahman Yılmaz, maaşından arttırdığı paralarla 4 öğrenciye burs verme imkanı sağlıyor. Zonguldak'ta yardımseverliğiyle tanınan temizlik personeli Abdurrahman Yılmaz, işini iyi yapmasının yanı sıra yapmış olduğu bu iyilik hareketiyle de herkesin takdirini kazandı.

Temizlik personeli Abdurrahman Yılmaz, "Hayırseverlerden ricam çocukları sevindirsinler" diyor.

MAAŞINDAN KALAN YETİYOR

Temizlik personeli Yılmaz, "Zonguldak'ta Gazipaşa Caddesi'nde temizlik yapıyorum. Asgari ücrete gelen zamlardan sonra burs verdiğimiz öğrenci sayısını 4'e çıkardık. Allah şükürler olsun iki öğrencimizden bir tanesini mezun ettik. Burs vermeye devam edeceğim. İki öğrencimizi güzel yerlere koyalım onların yerini dolduracağız. Tek yaşadığım için zor olmuyor. Kefenin cebi yok" dedi.

Etiketler : temizlik personeli abdurrahman yılmaz burs asgari ücret
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