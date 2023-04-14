VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kilis'te ağır hasarlı 4 katlı bina çöktü
Bakan Akar: Irak'ın kuzeyindeki terör kamplarını yok edeceğiz
Eyüpspor'un yeni teknik direktörü Arda Turan oldu
Tesla, Avrupa ve Asya'da elektrikli araç fiyatlarında indirimleri genişletiyor
Okullarda ikinci ara tatil başladı
12-13 Nisan Dezenformasyon Bülteni yayımlandı
14 Nisan 2023 Cuma 14:05:00 - Güncelleme:14 Nisan 2023 Cuma 14:05:00

Aşeviyle gönül köprüsü oldular

ABONE OL

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi gönüllüleri, ramazanda günde yaklaşık 2 bin kişilik yemek hazırlıyor.

Malatya Doğanşehir ilçesinin kırsal Kurucaova Mahallesi'ne aşevi kuran İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi gönüllüleri, ramazanda günde yaklaşık 2 bin kişilik yemek hazırlıyor. Kilometrelerce uzaktan gelerek sağlam kalan bir binanın alt katını aşevine dönüştüren gönüllüler, yemek için malzemelerin karşılanmasında mahalledeki vatandaşların da destek verdiğini belirtti.

Etiketler : malatya aşevi ihh insani yardım vakfı ramazan
Tatil rotaları yunan adaları

Tatil rotaları yunan adaları
Lüks cipiyle kaza geçirdi

Lüks cipiyle kaza geçirdi
Karahan'a hacker şoku

Karahan'a hacker şoku
Oğlum Brad Pitt gibi

Oğlum Brad Pitt gibi
Kaza yaptılar

Kaza yaptılar
Ameliyatı başarılı geçti

Ameliyatı başarılı geçti
Cezayir ‘Cevher' buldu!

Cezayir ‘Cevher' buldu!
Gelinlik bakıyor

Gelinlik bakıyor
Dijital anlaşma

Dijital anlaşma

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX