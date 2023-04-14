Aşeviyle gönül köprüsü oldular

Malatya Doğanşehir ilçesinin kırsal Kurucaova Mahallesi'ne aşevi kuran İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi gönüllüleri, ramazanda günde yaklaşık 2 bin kişilik yemek hazırlıyor. Kilometrelerce uzaktan gelerek sağlam kalan bir binanın alt katını aşevine dönüştüren gönüllüler, yemek için malzemelerin karşılanmasında mahalledeki vatandaşların da destek verdiğini belirtti.

