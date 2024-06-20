Aşçıların 1 numaralı temizlik tüyosu

Mutfaktaki demirbaş ürünlerden biri olan kesme tahtasının temizliği önemli. Çünkü bakteriler, mantarlar en çok burada bulunabiliyor. Evet, çıplak gözle temiz görünse bile büyüteçle bakıldığında şok olabilirsiniz! Bu yüzden aşçıların temizlik numarasını sizler için yazdık.



Kesme tahtası (ılık su ve bulaşık deterjanı ile) fırçalanıp yıkandıktan sonra bile yıkama sırasında ahşabın temas ettiği nem, bakterileri çeker.

Gelişimlerini durdurmak için düşük sıcaklık çok etkili bir çözümdür. Bu nedenle aşçıların çok akıllıca küçük bir numarası var: Ahşap tahtaları dondurucuda saklıyorlar. Çünkü soğuk, yüzeyde ve kabın içinde mikroorganizmaların büyümesini önlüyor.