VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başarılı çocuk yetiştirmenin 10 adımı
Aşçıların 1 numaralı temizlik tüyosu
Parfümün etki süresi 3 kat artıyor!
Depresyonu tetikliyor...
Türk TelekomWiFi deneyimi 81 ilde binlerce lokasyonda
Sırt sivilcelerine ilaçsız çözümler
20 Haziran 2024 Perşembe 17:33:00 - Güncelleme:20 Haziran 2024 Perşembe 17:33:00

Aşçıların 1 numaralı temizlik tüyosu

Kaynak: GUNES.COM

ABONE OL

Kesme tahtaları, mantarların, bakterilerin, emilen sıvıların ve kurumuş gıda kalıntılarının bol olduğu mutfak gerecidir. Peki, aşçılar kesme tahtasını nasıl temizliyor? İşte aşçıların temizlik tüyosu…

Mutfaktaki demirbaş ürünlerden biri olan kesme tahtasının temizliği önemli. Çünkü bakteriler, mantarlar en çok burada bulunabiliyor. Evet, çıplak gözle temiz görünse bile büyüteçle bakıldığında şok olabilirsiniz! Bu yüzden aşçıların temizlik numarasını sizler için yazdık.

Kesme tahtası (ılık su ve bulaşık deterjanı ile) fırçalanıp yıkandıktan sonra bile yıkama sırasında ahşabın temas ettiği nem, bakterileri çeker.

Gelişimlerini durdurmak için düşük sıcaklık çok etkili bir çözümdür. Bu nedenle aşçıların çok akıllıca küçük bir numarası var: Ahşap tahtaları dondurucuda saklıyorlar. Çünkü soğuk, yüzeyde ve kabın içinde mikroorganizmaların büyümesini önlüyor.

Not : Tahtalarınızı buzdolabına koymadan önce, limon suyuyla ovmayı unutmayın; limon suyu, onları dezenfekte etme ve koku giderme gibi iki işleve sahip olacaktır.

Etiketler : kesme tahtası aşçıların temizlik temizlik tüyosu
Survivor magandaları!

Survivor magandaları!
Sultan'dan annelik itirafı

Sultan'dan annelik itirafı
"Babalık var olma sebebim"

"Babalık var olma sebebim"
Bir hayalini daha gerçekleştirdi

Bir hayalini daha gerçekleştirdi
Tanzanya'ya yardıma gittiler

Tanzanya'ya yardıma gittiler
Performans gecesi

Performans gecesi
Balayı yerine Tanzanya'ya yardıma gitti

Balayı yerine Tanzanya'ya yardıma gitti
Turne başladı

Turne başladı
Eğlenceli bayram

Eğlenceli bayram

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX