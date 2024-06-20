Aşçıların 1 numaralı temizlik tüyosu
Kaynak: GUNES.COM
Kesme tahtaları, mantarların, bakterilerin, emilen sıvıların ve kurumuş gıda kalıntılarının bol olduğu mutfak gerecidir. Peki, aşçılar kesme tahtasını nasıl temizliyor? İşte aşçıların temizlik tüyosu…
Mutfaktaki demirbaş ürünlerden biri olan kesme tahtasının temizliği önemli. Çünkü bakteriler, mantarlar en çok burada bulunabiliyor. Evet, çıplak gözle temiz görünse bile büyüteçle bakıldığında şok olabilirsiniz! Bu yüzden aşçıların temizlik numarasını sizler için yazdık.
Kesme tahtası (ılık su ve bulaşık deterjanı ile) fırçalanıp yıkandıktan sonra bile yıkama sırasında ahşabın temas ettiği nem, bakterileri çeker.
Gelişimlerini durdurmak için düşük sıcaklık çok etkili bir çözümdür. Bu nedenle aşçıların çok akıllıca küçük bir numarası var: Ahşap tahtaları dondurucuda saklıyorlar. Çünkü soğuk, yüzeyde ve kabın içinde mikroorganizmaların büyümesini önlüyor.
Not : Tahtalarınızı buzdolabına koymadan önce, limon suyuyla ovmayı unutmayın; limon suyu, onları dezenfekte etme ve koku giderme gibi iki işleve sahip olacaktır.