Asansörde bir kadına cinsel saldırıda bulunan zanlı yakalandı
Kaynak: AA
İstanbul Esenyurt'ta asansörde tecavüz girişiminde bulunan zanlı yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Esenyurt'ta bir sitenin asansöründe yabancı uyruklu bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli, adliyeye sevk edildi.
AA'nın aktardığı habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 12 Aralık Pazar günü saat 04.30 sıralarında Esenyurt'ta yabancı uyruklu U.K. isimli kadının cinsel saldırıya uğramasına ilişkin çalışma başlattı.
Güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek, şüphelinin 18 yaşından küçük yabancı uyruklu A. A, olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı evinde gözaltına aldı.
Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheli A. A, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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