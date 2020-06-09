Artvin'de izinsiz kazı iddiasıyla 8 kişi yakalandı
Kaynak: AA
Artvin'in Borçka ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle 8 zanlı gözaltına alındı.
Artvin'de alınan bilgiye göre, İbrikli köyünde izinsiz kazı yapanlara yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 kişiyi yakaladı.
Şüphelilerin araçlarındaki aramada, izinsiz kazıda kullanıldığı değerlendirilen çeşitli eşyalar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 kişi hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.
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