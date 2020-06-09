  • BIST
    108891
  • Dolar
    6,8047
  • Euro
    7,6791
  • Altın
    373,3220
İstanbul
18 / 28
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hamas liderinden Arap ve İslam ülkelerine 'İsrail'in ilhak planıyla mücadele' çağrısı
Çin, Kuzey Kore ve Güney Kore'nin barışı sürdürmesini umuyor
Hindistan'da göçmen işçiler evlerine gönderilecek
Firmaların elini rahatlatacak kredi desteği
AB ekonomisi ilk çeyrekte küçüldü
Portekiz Maliye Bakanı Centeno istifa etti
Artvin'de izinsiz kazı iddiasıyla 8 kişi yakalandı
Araçlarla ilgili tüm bilgilere e-Devlet'ten ulaşılabilecek
Çin, Kuzey Kore ve Güney Kore'nin barışı sürdürmesini umuyor
Hamas liderinden Arap ve İslam ülkelerine çağrı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 113 bini geçti
Mersin'de terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
Çin'den flaş açıklama: Koronavirüs aşısı için tarih verdiler
Karşıyakalı bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Güney Afrika, Kübalı doktorlara 14 milyon dolar ödeyecek
Hindistan'da son 24 saatte 10 bine yakın Kovid-19 vakası görüldü
Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Biri bitmeden diğeri başlıyor! Singapur'da dang humması vakalarında artış
THY'den yolculara önemli uyarı
Rusya'da koronavirüs vaka sayısı 485 bini geçti
Terör devleti İsrail Kudüs'te 8 çocuklu Filistinli aileyi evsiz bıraktı
Pamukkale'yi 8 günde 2 bin kişi ziyaret etti
Fenerbahçe'den teknik adam açıklaması! Resmen duyurdular
09 Haziran 2020 Salı 18:13:00 - Güncelleme:09 Haziran 2020 Salı 18:13:00

Artvin'de izinsiz kazı iddiasıyla 8 kişi yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Artvin'in Borçka ilçesinde izinsiz kazı yaptıkları gerekçesiyle 8 zanlı gözaltına alındı.

Artvin'de alınan bilgiye göre, İbrikli köyünde izinsiz kazı yapanlara yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerin araçlarındaki aramada, izinsiz kazıda kullanıldığı değerlendirilen çeşitli eşyalar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 kişi hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet suçu ve Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER