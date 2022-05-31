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31 Mayıs 2022 Salı 17:33:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2022 Salı 17:33:00

Artvin'de iki noktada heyelan: Sürücüler tünelde mahsur kaldı

Kaynak: AA-İHA

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Artvin-Yusufeli kara yolunda sağanağın ardından iki farklı noktada heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle karayolunu ulaşıma kapanırken, sürücüler tünelde kısa süreliğine mahsur kaldı.

Artvin-Yusufeli kara yolunda sağanağın ardından iki farklı noktada heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle karayolunu ulaşıma kapanırken, sürücüler tünelde kısa süreliğine mahsur kaldı.

Kara yolunun 40 ile 50'nci kilometreleri arasında iki farklı noktada sağanak nedeniyle yamaçtan kopan toprak birikintisi ve kaya parçaları yola kaydı.

Heyelan tünel girişinde meydana gelmesi nedeniyle bazı sürücüler kısa süreliğine tünelde mahsur kaldı.

Heyelan nedeniyle kara yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapandı.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, heyelan bölgesine gelen ekipler iş makineleri yardımıyla yolu trafiğe yeniden açtı.

Etiketler : Artvin Heyelan kara yolu Sürücü
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